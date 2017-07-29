Пике: Неймар не знает, что делать. В «Барселоне» ему пытаются помочь с решением

Защитник «Барселоны» Херард Пике выразил мнение, что его партнёр по команде нападающий Неймар не знает, что делать. По данным европейских СМИ, бразильский форвард может перейти в «ПСЖ» за рекордные для истории футбола € 222 млн.
«Мы с Неймаром очень близки. Я хочу, чтобы он остался, и знаю его ситуацию. Сейчас он не знает, что делать, а все близкие к нему игроки «Барселоны» пытаются ему помочь принять правильное решение.
Посмотрим, что будет. Моё сообщение в «Твиттере» было направлено на то, чтобы он остался. Я этого хочу. Это зависит от него. Неймар может быть в любой команде мира: «ПСЖ», «Барселона», «Челси» или «Манчестер Сити». Все клубы хотят его заполучить. Это дело приоритетов. Вопрос того, чего ты хочешь: денег, титулов. Иногда в жизни нужно принимать решения, которые зависят от приоритетов», — цитирует Пике ESPN FC.