Отец Неймара ожидает получить около € 26 млн от «Барселоны» в ближайшие дни

Отец и агент нападающего «Барселоны» Неймара должен получить гонорар в размере около € 26 млн от каталонского клуба в соответствии со сделкой о продлении соглашения игрока до лета 2021 года, которое было осуществлено летом 2016 года, сообщает издание Sport.es.
По информации источника, это сумму агент бразильского форварда должен получить до конца июля. В новом контракте Неймара с «Барселоной» указана сумма отступных в размере € 222 млн, которую сейчас намерен выплатить каталонцам французский «ПСЖ», совершив трансфер игрока.
Неймар близок к переходу в стан парижан, а если этот трансфер состоится, он и его отец получат ещё и большие подъёмные.
Пике: Неймар не знает, что делать. В «Барселоне» ему пытаются помочь с решением