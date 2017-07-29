Турецкий журналист сообщил, что Нойштедтер перейдёт в «Спартак»

Турецкий журналист Гёкмен Озкан на своей странице в «Твиттере» сообщил, что защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер продолжит карьеру в московском «Спартаке». По его информации, сумма трансфера составит € 3 млн.
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» не против расстаться с Нойштедтером, так как клубу необходимо соблюсти баланс по требованиям финансового фэйр-плей.
Нойштедтер, получивший в мае прошлого года гражданство РФ, провёл пять матчей за сборную России, выступал на чемпионате Европы — 2016.
В «Фенербахче» Нойштедтер перебрался летом прошлого года. За клуб из Стамбула защитник сыграл 34 матча.