Адриано и Самедов вернулись в общую группу перед матчем «Спартак» — «Краснодар»

Нападающий Луис Адриано и полузащитник Александр Самедов вернулись к тренировкам в общей группе «Спартака» в преддверии домашнего матча 3-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», передаёт корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Не тренируются с общей группой продолжающий восстанавливаться от травмы полузащитник Роман Зобнин и защитник Сердар Таски, который находится на базе в Тарасовке, но занимается в тренажёрном зале индивидуально.
Перед началом тренировки футболисты «Спартака» поздравили с днём рождения своего партнёра по команде защитника Илью Кутепова, которому сегодня исполнилось 24 года.
Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 31 июля.
Гранквист: «Спартак» — сильная команда, не считаю, что с ними что-то произошло