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Адриано и Самедов вернулись в общую группу перед матчем «Спартак» — «Краснодар»

29 июля 2017, суббота. 11:17. Футбол

Нападающий Луис Адриано и полузащитник Александр Самедов вернулись к тренировкам в общей группе «Спартака» в преддверии домашнего матча 3-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», передаёт корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Не тренируются с общей группой продолжающий восстанавливаться от травмы полузащитник Роман Зобнин и защитник Сердар Таски, который находится на базе в Тарасовке, но занимается в тренажёрном зале индивидуально.

Перед началом тренировки футболисты «Спартака» поздравили с днём рождения своего партнёра по команде защитника Илью Кутепова, которому сегодня исполнилось 24 года.

Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 31 июля.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар ФК Спартак Александр Самедов Илья Кутепов Луис Адриано Роман Зобнин Сердар Таски Травмы — футбол
Новости. Футбол
29 июля 2017, суббота
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