Источник: Таски перейдёт из «Спартака» в «Трабзонспор» за € 1,7 млн

Защитник «Спартака» Сердар Таски продолжит карьеру в чемпионате Турции, утверждает Fotomac.
По информации издания, президент «Трабзонспора» договорился с московским клубом о переходе 30-летнего футболиста за € 1,7 млн. Таски подпишет трёхлетний контракт с зарплатой в размере € 2 млн в год. Уже сегодня защитник прилетит в Турцию, где пройдёт медосмотр и подпишет соглашение с новым клубом.
На прошлой неделе вице-президент «Трабзонспора» Ахмет Чубукчу подтвердил информацию о переговорах по поводу трансфера Таски.
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