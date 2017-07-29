Марков: у Луческу было очень много разногласий с игроками на личностном уровне

Нападающий «Тосно» Евгений Марков, являющийся воспитанником академии «Зенита», заявил, что мог вернуться в петербургский клуб, когда главным тренером сине-бело-голубых являлся Мирча Луческу, а также рассказал, что у румынского специалиста были непростые отношения с игроками.
«С «Зенитом» были достаточно серьёзные переговоры. Даже с Луческу встречался. Но не сошлись с ним, так скажем, по моей роли в команде. Да и я сам хотел остаться в «Тосно». Мы как раз решали задачу по выходу в РФПЛ, и я понимал, что в ЦСКА и «Зените» я буду выходить в концовках на условные 10 минут. А в «Тосно» я получаю нормальную игровую практику, что в моём возрасте самое главное. Вообще не жалею, что остался в «Тосно».
Я много общаюсь с ребятами из основы «Зенита». Они были, мягко говоря, недовольны тренировочным процессом, тем, как он выстраивал общение с игроками. Очень много было моментов, которые не нравились футболистам. Это всё очень меня удивляло, ведь у Луческу гигантский опыт, он столько лет успешно тренировал «Шахтёр» и в Лиге чемпионов далеко проходил. Наверное, сказалось, что РФПЛ очень специфический чемпионат.
Скажем так, у него было очень много разногласий с игроками на личностном уровне. Причем, не с одним, а с целой группой игроков», — поведал Марков в интервью «Фонтанке».