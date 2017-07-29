Прощание с Валерием Масловым состоится 31 июля

Прощание с чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны Валерием Масловым пройдёт 31 июля в 12:30 в зале прощаний Троекуровского кладбища в Москве, сообщает пресс-служба «Динамо».
Легендарный динамовец, полузащитник, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России скончался 27 июля на 78-м году жизни после болезни.
Маслов был одним из лучших игроков в истории хоккея с мячом – восьмикратный чемпион мира и десятикратный чемпион СССР. Он был капитаном сборной СССР в этом виде спорта. При этом Маслов и в футболе выводил на поле сборную страны с капитанской повязкой.
В составе «Динамо» Маслов отыграл более 10 сезонов – с 1961 по 1971 год. За это время провёл 351 официальный матч и забил 54 гола.
«Это был хоккейный Пеле». Ушёл из жизни Валерий Маслов
На 78-м году жизни скончался Валерий Маслов, который в своей жизни выводил на поле с капитанской повязкой футбольную и хоккейную сборные.