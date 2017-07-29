Гашкин: ЦСКА не разгромит «СКА-Хабаровск», но победит

Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Гашкин поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура РФПЛ, в котором московскому клубу предстоит сыграть дома с командой «СКА-Хабаровск». Встреча состоится 29 июля.
«ЦСКА выиграет. Конечно, «СКА-Хабаровск» пока тяжело конкурировать в РФПЛ, тем более с ЦСКА. Ожидаю счёт 2:0. Разгрома быть не должно. Да, у хабаровчан был долгий перелёт, но и ЦСКА играл в Греции ещё совсем недавно.
«СКА-Хабаровск» будет упираться, бороться, стараться показать себя с лучшей стороны. Я видел игру с «Зенитом» в первом туре и могу сказать, что пока им тяжело. И дальше тоже будет тяжело. Перелёты и разницы в часовых поясах очень сильно скажутся на результатах команды», — сказал Гашкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.