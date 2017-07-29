Кокорин признан лучшим игроком «Зенита» в матче Лиги Европы с «Бней Иегуда»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин признан лучшим игроком петербургской команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с израильской командой «Бней Иегуда», сообщает официальный «Твиттер» сине-бело-голубых.
Напомним, что подопечные Роберто Манчини в гостях победили со счётом 2:0, а 26-летний Кокорин стал автором второго гола команды.
Кокорин был признан лучшим игроком прошедшего матча по результатам голосования болельщиков.
За «Зенит» Кокорин выступает с января прошлого года.
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