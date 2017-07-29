ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: Игнашевич выйдет в стартовом составе, Витиньо — в запасе

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «СКА-Хабаровск» на матч 3-го тура российской Премьер-Лиги.
У «армейцев» с первых минут на поле появится защитник Сергей Игнашевич, а нападающий Витиньо остался в запасе.
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Натхо, Головин, Вернблум, Чалов, Дзагоев.
Запасные: Помазун, Овчинников, А. Березуцкий, Миланов, Витиньо, Набабкин, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев, Чернов, Оланаре.
«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Эдиев, Пуцко, Корян, Никифоров, Черевко, Друзин, Гришко, Дедечко, Казанков, Наваловский.
Запасные: Довбня, Тишкин, Г. Габулов, Димидко, Баляйкин, Федотов, Кобялко, Савичев, Калинский.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «СКА-Хабаровск». Начало матча в 15:00 мск.