Роналдиньо – Неймару: следуй своему сердцу и будь счастлив

Бывший полузащитник сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо дал совет соотечественнику нападающему каталонской команды Неймару, который, по данным европейских СМИ, может перейти в «ПСЖ» за рекордные в истории футбола € 222 млн.
«Совет Неймару? Могу только сказать ему, чтобы следовал своему сердцу и был счастлив», — приводит слова Роналдиньо Record.
Ранее защитник «Барселоны» Херард Пике выразил мнение, что его партнёр по команде Неймар не знает, что делать, а все близкие к нему игроки команды пытаются ему помочь принять правильное решение.
Пике: Неймар не знает, что делать. В «Барселоне» ему пытаются помочь с решением