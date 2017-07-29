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Видео: курьёзный гол Лебеденко после ошибки вратаря в матче «Арарат» — «Калуга»

29 июля 2017, суббота. 14:50. Футбол

В матче второго тура зоны «Центр» первенства Профессиональной футбольной лиги «Арарат» — «Калуга» ошибку, приведшую к курьёзному голу, допустил вратарь гостей.

На 35-й минуте нападающий московского клуба Игорь Лебеденко выполнил обычную подачу в штрафную, но мяч после удара об газон оказался в сетке ворот, проскочив мимо рук голкипера «Калуги» Романа Клюкина.

Напомним, что матч, прошедший в пятницу на стадионе имени Стрельцова, завершился вничью со счётом 2:2.

Посмотреть эпизод с курьёзным голом можно в YouTube.

«Арарат», несмотря на голы Лебеденко и Павлюченко, не смог выиграть у «Калуги»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Арарат Москва Игорь Лебеденко
Новости. Футбол
29 июля 2017, суббота
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