Видео: курьёзный гол Лебеденко после ошибки вратаря в матче «Арарат» — «Калуга»

В матче второго тура зоны «Центр» первенства Профессиональной футбольной лиги «Арарат» — «Калуга» ошибку, приведшую к курьёзному голу, допустил вратарь гостей.
На 35-й минуте нападающий московского клуба Игорь Лебеденко выполнил обычную подачу в штрафную, но мяч после удара об газон оказался в сетке ворот, проскочив мимо рук голкипера «Калуги» Романа Клюкина.
Напомним, что матч, прошедший в пятницу на стадионе имени Стрельцова, завершился вничью со счётом 2:2.
Посмотреть эпизод с курьёзным голом можно в YouTube.
«Арарат», несмотря на голы Лебеденко и Павлюченко, не смог выиграть у «Калуги»