Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев исполнил мечту пациента Детского хосписа побывать на тренировке футбольной команды и познакомиться с футболистом.
Акинфеев встретился с Мишей Селезнёвым на стадионе «ВЭБ Арена» во время тренировки перед игрой третьего тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск».
К футболисту и пресс-службе ЦСКА обратились координаторы программы «Мечты сбываются», в рамках которой сотрудники Детского хосписа стараются исполнять мечты своих подопечных. Буквально за два дня встреча была организована. 23-летний Миша вместе с женой и мамой приехали прямо на поле «ВЭБ Арены».
У Миши опухоль мозга, он только что закончил очередной курс химиотерапии. Но ничто не могло стереть улыбку с его лица в этот день. Акинфеев подошёл к Мише перед тренировкой, подарил мяч с автографами всей команды, поболтал на околофутбольные темы и предложил остаться и посмотреть тренировку прямо со скамейки запасных. Естественно, Миша согласился.
До начала тренировки к Мише то и дело подбегали разные игроки ЦСКА, чтобы познакомиться, сфотографироваться и дать автограф. Братья Березуцкие даже поделились дальнейшими карьерными планами, о которых Миша обещал никому не рассказывать.
Детский хоспис «Дом с маяком» благодарит за осуществление Мишиной мечты футболиста Игоря Акинфеева, всю команду ЦСКА и пресс-службу клуба.
Акинфеев осуществил мечту подопечного Детского хосписа
Акинфеев осуществил мечту подопечного Детского хосписа