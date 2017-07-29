Гончаренко: для Игнашевича не составит проблем провести 90 минут в игре со СКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии домашнего матча третьего тура российской Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровск» выразил мнение, что защитник Сергей Игнашевич сможет провести на поле все 90 минут, а также рассказал, почему нападающий Витиньо остался в запасе.
«Может ли Игнашевич провести весь матч, и связано ли его появление в составе с моим недовольством игры в обороне в последних матчах? Нет, это связано только с ротацией. Зная Игнашевича, провести на поле 90 минут для него проблем не составит. Даже по такой жаре? Конечно, мы в жаре тренировались в Австрии, Афинах и Махачкале. Везде было жарко.
Витиньо на скамейке запасных? Мы не можем задействовать одних игроков, поэтому это ротация. Витиньо проводил последние матчи на достаточно высоком уровне, поэтому сегодня ему эта пауза нужна», — сказал Гончаренко в эфире «Матча».