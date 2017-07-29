Де Росси: с уходом Тотти на игроков «Ромы» легла большая ответственность

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси выразил мнение, что с уходом по окончании минувшего сезона капитана команды нападающего Франческо Тотти на игроков римского клуба теперь легла большая ответственность.
«С уходом нашего исторического капитана мы овдовели. Я был капитаном в прошлом сезоне во многом из-за того, что Тотти не играл так много. На поле изменилось немногое, но мы потеряли нашего символа, на которого шли болельщики. Из-за этого на нас ложится большая ответственность, особенно на меня. Уход Тотти должен был случиться рано или поздно. Мы не вечны и Франческо в том числе, несмотря на то, что многие думали о нём обратное», — цитирует Де Росси Football Italia.
Де Росси: не мог допустить, чтобы фанаты «Ромы» потеряли и Тотти, и меня