«Урал» в концовке ушёл от поражения в домашнем матче с «Уфой»

В матче третьего тура российской Премьер-Лиги в Екатеринбурге «Урал» и «Уфа» сыграли вничью со счётом 1:1.
«Уфа» вышла вперёд на 17-й минуте — Сильвестр Игбун получил мяч у края штрафной «Урала», сместился на рывке чуть в центр и сильно пробил под дальнюю штангу, рикошетом от которой мяч оказался в воротах. Отыгрался «Урал» сумел в конце второго тайма — на 88-й минуте после розыгрыша углового Грегор Балажиц выскочил на подачу и пробил, а мяч от колена Джемала Табидзе угодил в угол ворот обескураженного Александра Беленова.
Посмотреть гол можно в официальном «Твиттере» РФПЛ.