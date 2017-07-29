Семак: «Уфа» расстроена ничьей с «Уралом», но ребята бились до последней минуты

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал гостевую ничью с «Уралом» (1:1) в матче третьего тура российской Премьер-Лиги. В этой встрече уфимцы упустили победу, пропустив гол на 88-й минуте.
«Конечно, обидно. В контратаках хорошие моменты были, чтобы увеличить преимущество. Футболисты «Урала» оказывали давление, был один момент, когда мы прозевали быстрый розыгрыш, а в остальном наша оборона справлялась. На последней минуте могли вырвать победу.
Конечно, расстроены результатом. Но ребята старались, бились с первой до последней минуты. Будем работать, идём дальше», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».
«Урал» в концовке ушёл от поражения в домашнем матче с «Уфой»