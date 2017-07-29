Режиссёр «Матильды» Учитель снимет фильм о Стрельцове

Режиссёр фильма «Матильда» Алексей Учитель сообщил о желании снять фильм про легендарного футболиста Эдуарда Стрельцова, а также ответил на вопрос про баннеры, которые развернули футбольные фанаты на трибунах стадиона «Локомотив» во время матча команды со «Спартаком» за Суперкубок.
«Лично знаю Мутко, у нас есть планы сотрудничества по будущим фильмам. Как раз Фонд кино должен был утвердить проект – мы будем делать большой фильм о великом футболисте Эдуарде Стрельцове, вот с этой точки зрения мы общались с Виталием Мутко.
Я сам футбольный болельщик, и я знаю, что болельщики сами по себе с такой глупостью не могли выступить, это явно купленная какая-то акция, провокационная. Это произошло наверняка не очень подготовленно и сработало сиюсекундно, но реагировать мы на это должны и будем», — цитирует Учителя «Коммерсантъ».