В «Лионе» сообщили, что намерены продать Мамману, которого хочет купить «Зенит»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс сообщил, что клуб собирается продать защитника Эмануэля Мамману. При этом Оляс не уточнил, в какую команду переберётся 21-летний футболист. Ранее сообщалось, что Маммана ведёт переговоры с «Зенитом» и сумма трансфера может составить € 16 млн.
«С момента перехода игрока его цена выросла в два раза. Надо понимать, что для тренерского штаба Маммана — даже не третья или четвёртая опция при выборе стартового состава, поэтому нам выгодна эта продажа с точки зрения бизнеса», — цитирует Оляса Eurosport.
В «Лион» Маммана перешёл летом прошлого года из «Ривер Плейт». В сезоне-2016/17 аргентинский защитник сыграл в 17 матчах французской Лиги 1.
«Зенит» может приобрести аргентинского защитника «Лиона» Мамману за € 16 млн