Авдонченко: Дзагоев сам переступил защитника «СКА-Хабаровск» и упал

Экс-арбитр ФИФА, инспектор женского футбола Наталья Авдонченко разобрала эпизод в матче 3-го тура РФПЛ ЦСКА — «СКА-Хабаровск» (2:0), когда судья Кирилл Левников назначил пенальти в ворота гостей после падения Алана Дзагоева.
«Защитник прекрасно понимал, что это штрафная площадь, и привозить себе ненужный пенальти нельзя. Он всё делал правильно. Да, катился в подкате, но убирал ноги, не затронув ни одной части тела Дзагоева. Дзагоев сам его переступил и упал. Честно говоря, удивительно, почему ещё была показана жёлтая карточка. Пенальти был назначен ошибочно», — сказала Авдоченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.
Видео доступно в «Твиттере» РФПЛ.
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