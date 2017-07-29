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«Балтика» нарушила миграционный закон из-за Гафара, но избежала штрафа

29 июля 2017, суббота. 17:46. Футбол

Управление по вопросам миграции УМВД России по Калининградской области уличило «Балтику» в нарушении миграционного законодательства. Это случилось после того, как к команде присоединился нападающий сборной Буркина-Фасо Гафар, информирует «Новый Калининград».

Клуб должен был сообщить органам миграционного контроля, что теперь за команду будет выступать иностранец, но этого не сделал. Эта оплошность едва не обернулась для «Балтики» крупным штрафом — от 400 до 900 тыс. рублей. В итоге суд ограничился устным замечанием.

ФК «Балтика» не стали штрафовать, судья ограничилась устным замечанием ввиду незначительности правонарушения. При этом свою вину клуб признал. Представитель «Балтики» отдельно заметил, что санкция статьи, по которой обвиняют клуб, влечёт наказание в виде большого штрафа, что сильно ударит по бюджету команды, финансируемой к тому же региональным правительством. По словам адвоката Анатолия Ежкова, в бюджете клуба просто не предусмотрены деньги на оплату таких крупных сумм. В итоге судья административное делопроизводство прекратила.

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Источник: Новый Калининград Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
29 июля 2017, суббота
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