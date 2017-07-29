Авдонченко: для меня нонсенс, почему бригада Левникова выбрала чёрную форму

Бывший арбитр ФИФА, член исполкома РФС Наталья Авдонченко прокомментировала решение судейской бригады Кирилла Левникова отработать матч 3-го тура РФПЛ ЦСКА — «СКА-Хабаровск» (2:0) в чёрном комплекте формы.
«Для меня нонсенс, почему судьи выбрали сегодня чёрный комплект формы. По правилам, судьи должны отличаться от формы команд. Сегодня можно было надеть жёлтый комплект. Поэтому выбор чёрного – загадка. Я бы работала в жёлтом. Можно было бы и в розовом. Наверное, она им не нравится. Но чёрная форма для такой погоды… Есть судьи, которые просто предпочитают чёрную форму, может, в этом дело. Не важно, холодно или жарко, они всё равно наденут чёрную форму.
Когда проходят международные турниры, чемпионаты мира или Европы, решение по форме принимают организаторы на совещании. Без присутствия судей. В нашем чемпионате такого нет – всё решают сами судьи.
Ещё очень важен материал. Есть идеальный, который дышит, вне зависимости от цвета в нём комфортно работать. Зависит от плотности ткани, есть экипировка в сеточку. А есть такая синтетика, что, даже если вы белую наденете, будете так же мучиться, как и в чёрной», — сказала Авдонченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.