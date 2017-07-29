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Бабаев: сначала тепло поздравили Акинфеева, потом всё перешло в плоскость шуток

29 июля 2017, суббота. 18:03. Футбол

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, поздравила ли команда вратаря Игоря Акинфеева с окончанием антирекордной серии в Лиге чемпионов. «Армейцы» одержали сухую победу над АЕК (2:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. До этого Акинфеев пропускал в 43 матчах турнира подряд.

«Неприятная серия, но и переоценивать её тоже не стоит. Количество матчей, которые Игорь сыграл в еврокубках, и на ноль в том числе, бьёт все мыслимые отечественные рекорды. Что касается поздравлений в адрес Игоря, то больше, конечно, — в шутливой форме. Нельзя сказать, что мы провели по этому поводу банкет. Сначала ребята тепло поздравили, а потом всё это перешло в плоскость шуток.

Не столь важно сыграть ещё один матч на ноль, хотя хотелось бы, так как главное — пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Если мы пройдём АЕК, в следующем раунде нас ждёт очень и очень непростой соперник», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Видео интервью с Бабаевым доступно на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
АЕК Афины ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев Роман Бабаев
Новости. Футбол
29 июля 2017, суббота
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