Горецка: у меня нет договорённости с «Баварией», это полная чушь

Полузащитник «Шальке» Леон Горецка опроверг слухи о том, что он может перебраться в «Баварию» летом следующего года, когда истечёт его контракт с гельзенкирхенским клубом.
«У меня нет никакой договорённости с «Баварией», это полная чушь. Конечно, я понимаю, что эта тема интересует людей, но я ранее уже говорил, что если приму какое-то решение, то сообщу об этом.
Пока ничего не решено, мне нечего вам сказать. Я не определял для себя никаких сроков. Решение будет зависеть от многих факторов», — приводит слова Горецки Football Italia.
«Бавария» намерена забрать полузащитника «Шальке-04» Горецку летом 2018 года