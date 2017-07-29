«ПСЖ» надо продать игроков на € 110 млн, чтоб не нарушить ФФП трансфером Неймара

УЕФА хочет, чтобы «ПСЖ» продал игроков на общую сумму € 110 млн в случае перехода форварда «Барселоны» Неймара, сообщает RMC.
Бразилец может перейти в стан парижан за рекордные в истории футбола € 222 млн. «ПСЖ» будет крайне трудно избежать нарушения правил финансового фэйр-плей, в случае если клуб не покроет около половины трансфера Неймара продажей других футболистов.
Санкции УЕФА в случае несоблюдения правил ФФП в связи с переходом Неймара могут вступить в силу с сезона-2018/19.
Ранее защитник «Барселоны» Херард Пике выразил мнение, что его партнёр по команде Неймар не знает, что делать, а все близкие к нему игроки команды пытаются помочь игроку принять правильное решение.
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