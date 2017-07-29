«Барселона» пожалуется в УЕФА, если «ПСЖ» активирует опцию выкупа Неймара

«Барселона» собирается пожаловаться в УЕФА, если «ПСЖ» активирует опцию выкупа контракта форварда Неймара за € 222 млн, пишет AS. По мнению руководства сине-гранатовых, парижский клуб нарушит правила финансового фэйр-плей, если купит бразильца, и должен быть наказан за это.
Ранее появилась информация, согласно которой УЕФА хочет, чтобы «ПСЖ» продал игроков на общую сумму € 110 млн в случае перехода Неймара. В УЕФА считают, что если французы сделают это, то покроют половину суммы трансфера игрока «Барселоны» и избегут нарушения правил финансового фэйр-плей.
Глава Ла Лиги: если УЕФА проигнорирует нарушение «ПСЖ» ФФП, обратимся в суды