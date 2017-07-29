Фурсенко: вопрос об уходе Дзюбы не обсуждался, в «Зените» на него рассчитывают

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал информацию, согласно которой форвард сине-бело-голубых Артём Дзюба может продолжить карьеру в московском «Локомотиве» на правах аренды.
«Первый раз слышу о том, что Дзюба может покинуть „Зенит“. Вопрос о его уходе не обсуждался, в клубе на него рассчитывают», — сказал Фурсенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.
Ранее источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией, оценил вероятность перехода нападающего питерцев в «Локомотив» в 65%.