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Фурсенко: вопрос об уходе Дзюбы не обсуждался, в «Зените» на него рассчитывают

29 июля 2017, суббота. 19:15. Футбол

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал информацию, согласно которой форвард сине-бело-голубых Артём Дзюба может продолжить карьеру в московском «Локомотиве» на правах аренды.

«Первый раз слышу о том, что Дзюба может покинуть „Зенит“. Вопрос о его уходе не обсуждался, в клубе на него рассчитывают», — сказал Фурсенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.

Ранее источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией, оценил вероятность перехода нападающего питерцев в «Локомотив» в 65%.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Локомотив Артём Дзюба Сергей Фурсенко Трансферы
Новости. Футбол
29 июля 2017, суббота
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