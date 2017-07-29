Конте: Мората много работает, но ему, безусловно, есть что улучшать

Главный тренер «Челси» Антонио Конте оценил игру новичка команды Альваро Мораты в матче Международного кубка чемпионов с «Интером» (1:2), а также подвёл итоги азиатского турне лондонского клуба.
«Мората тренируется с командой, но ему ещё необходимо набрать физическую форму, чтобы адаптироваться к нашему футболу. Он много работает и сегодня сделал всё, что было в его силах, но, безусловно, ему есть что улучшать.
В Азии нам противостояли два очень сильных клуба — «Бавария» и «Интер». Это очень важный период, поскольку мы много работаем в преддверии старта сезона. Мы будем продолжать работать, и результаты встреч на это никак не повлияют.
Мы были впечатлены атмосферой на трибунах и оказанным приёмом. В Китае и Сингапуре много поклонников «Челси», и мы всегда с огромной ответственностью относимся к визитам сюда. В играх с «Арсеналом», «Баварией», «Интером» болельщики оказали нам невероятную поддержку, и мы благодарны им за это», — цитирует Конте сайт «Челси».