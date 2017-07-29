Бердыев: начинаем работу в «Рубине» с глобальных вещей, всего и сразу не бывает

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился впечатлениями от победы в матче 3-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
«Очень важный момент для тренеров, что ребята не сдались и проявили характер, выиграли у достаточно организованного соперника. Проблема реализации есть у всех нападающих, не только у Жонатаса. Да, процент реализации оставляет желать лучшего, но мы над этим работаем. Даст бог, всё будет.
Проблемы с нервозностью были и в предыдущей игре, и сегодня. Над этим нужно работать. Но это мелочи, а мы начинаем работу с глобальных вещей. Всего и сразу не бывает. Над позиционным нападением мы работаем. Потерпите немного, нужно время. На структурные расстановки в атаке и обороне, первый пас, на позиции и полупозиции нужно больше времени», — цитирует Бердыева «Спорт Бизнес Online».