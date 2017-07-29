Калитвинцев: перед каждой игрой в «Динамо» праздничное настроение

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился ожиданиями от выездного матча 3-го тура РФПЛ с «Ахматом».
«Перед каждой игрой у нас праздничное настроение. Лучше играть, чем тренироваться. Мы играем для болельщиков. А какое настроение будет после игры – посмотрим. Мы понимаем и знаем, что будет тяжело, но мы приехали сюда, чтобы уехать с положительным результатом.
Говорите, в первых турах мы недобрали очки? Может, со «Спартаком» мы, наоборот, перебрали. А с «Уралом» были ближе к ничьей, но в итоге проиграли. Прошло всего два тура, никакой трагедии нет. Мы к каждой игре готовимся, как к кубковой. А предыдущие матчи уже в истории», — сказал Калитвинцев в эфире телеканала «Наш футбол».
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