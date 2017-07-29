Ильин: результат матча «Урала» с «Уфой» неплохой, учитывая, что могли проиграть

Полузащитник «Урала» Владимир Ильин прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в матче 3-го тура РФПЛ. 25-летний футболист провёл первую игру в новом сезоне.
«Свою форму оцениваю хорошо, много готовился индивидуально. Считаю, довольно-таки неплохо провёл отведённое время, не чувствовал никаких проблем.
Почему мы менялись позициями с Григорьевым? Так получилось по игре. Надо было насытить атаку, ведь «Уфа» большими силами обороняется. Поэтому мы играли в два нападающих, и друг друга меняли.
Как «Урала» воспринял результат матча? Естественно, хотели выиграть, ведь дальше — сложные матчи с «Краснодаром» и «Зенитом». Но, учитывая, что могли проиграть, результат неплохой", — сказал Ильин в интервью пресс-службе «Урала».
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