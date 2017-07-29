«Арсенал» со счётом 5:2 разгромил «Бенфику» в матче «Эмирейтс Кап»

«Арсенал» разгромил «Бенфику» в матче первого тура товарищеского турнира «Эмирейтс Кап». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
На 11-й минуте Франко Серви вывел португальскую команду вперёд. В середине первого тайма Тео Уолкотт сравнял счёт, а на 32-й минуте оформил дубль. Вскоре Эдуардо Сальвио вновь восстановил равенство, однако во втором тайме «Арсенал» захватил инициативу и забил три безответных мяча в ворота «Бенфики» — в свои ворота забил Лисандро Лопес, по одному голу на свой счёт записали Оливье Жиру и Алекс Айуоби.
«Севилья» выиграла у «РБ Лейпциг» в первом матче «Эмирейтс Кап»