Божович: думаю, тульский «Арсенал» проиграл в Казани сам себе

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился впечатлениями от поражения в матче 3-го тура РФПЛ с «Рубином». Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
«Было очень трудно и очень жарко. Думаю, что мы сами себе проиграли. Если бы Джорджевич забил, то «Рубин» вряд ли бы смог выиграть. Где-то это и моя ошибка, ведь я тренер», — цитирует Божовича «Спорт Бизнес Online».
«Рубин» (3 очка) занимает 8-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Арсенал» (3 балла) — десятое.
Калитвинцев: перед каждой игрой в «Динамо» праздничное настроение