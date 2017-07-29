Два фаната погибли в результате давки на арене, которая принимала финал ЧМ-2010

Два фаната погибли и 17 получили ранения в результате давки на стадионе в Йоханнесбурге во время товарищеского матча между «Кайзер Чифс» и «Орландо Пайретс», информирует BBC.
Сообщается, что причиной давки стали попытки болельщиков пробраться через ворота на территорию 87-тысячного стадиона, который принимал финал чемпионата мира 2010 года между сборными Испании и Нидерландов (1:0 ДВ).
Из 17 получивших ранения человек один находится в критическом состоянии. Несмотря на давку, организаторы не остановили матч, закончившийся победой «Кайзер Чифс» со счётом 1:0.
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