Булавин: на месте Дзюбы перешёл бы из «Зенита» в «Локомотив»

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин поделился мнением о возможной аренде нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».
«Впервые слышу об этой возможности. Но такое решение должен принимать сам игрок. Если Артём Дзюба решил не сидеть на скамеечке, а играть, то это его право. Всё-таки он является кандидатом в сборную России. А если он хочет стать основным игроком сборной, то ему нужно играть, проявлять себя. В «Зените» у него, наверное, постоянного места в основе не будет.
На месте Дзюбы я бы перешл в «Локомотив». «Железнодорожники» небогаты нападающими, так что в этой команде Артём будет иметь постоянную игровую практику. И по игре он больше подходит «Локомотиву», тактическому рисунку Сёмина, нежели Манчини.
Не думаю, что у Дзюбы сложный характер, просто он прямолинейный человек — что у него в голове, то и на языке. Может, тренерам сложно сразу найти к нему подход, но с коллективом проблем быть не должно», — сказал Булавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.