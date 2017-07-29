Рауль: истинную стоимость Мбаппе определит рынок

Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль прокомментировал слухи, согласно которым «Реал» достиг договорённости с «Монако» о приобретении нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе за € 160 млн, а ещё € 20 млн будут выплачены в качестве различных бонусов.
«Рынок установит истинную цену Мбаппе. Впрочем, это касается и любого другого футболиста. Должно быть достигнуто соглашение между несколькими сторонами, и итоговая сумма определит стоимость Килиана. У „Реала“ есть отличные игроки, но ясно, что до 31 августа всё может случиться. Ну а пока трансферов нет, нужно сосредоточиться на тех, кто уже и так играет здесь. А там будет видно», — цитирует Рауля Marca.
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Мнение о том, что в безумных трансферах всё-таки есть что-то хорошее.