Игроки «Локомотива» выйдут на матч с «Анжи» в майках с 95-м номером на спине

Футболисты «Локомотива» перед матчем 3-го тура РФПЛ с «Анжи» выйдут на поле в праздничных майках с 95-м номером. Московскому клубу 23 июля исполнилось 95 лет.
«В воскресенье мы проведём первый матч после дня рождения! Отмечая это событие, каждый футболист нашего старта выйдет на поле с 95-м номером на спине», — сообщается в «инстаграме» «Локомотива».
Матч «Локомотив» — «Анжи» пройдёт завтра, 30 июля, начало — в 17:30 по московскому времени.
Фотографию футболки «Локомотива» с 95-м номером можно посмотреть в «инстаграме» клуба.