Бауэр: победа над туляками очень важна для «Рубина» и всех, кто нас поддерживает

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр поделился впечатлениями от победы в матче 3-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Бауэр заменил получившего травму Олега Кузьмина на 45-й минуте.
«Я впервые с начала сезона вышел на поле, это было очень важно для меня. Сегодняшняя игра была действительно сложной для нас, в том числе и из-за жаркой погоды. «Арсенал» — очень хорошая команда. Они играли лучше нас в первой половине. Я думаю, это победа очень важна для нас и всех, кто нас поддерживает. Мы набрали три очка, и мы все надеемся, что не остановимся на этом.
Азмун провёл очень хорошую игру сегодня. Но важно, что у нас есть 25 игроков. Все из 25 футболистов делают свою работу. Сегодня мы хорошо выглядели хорошо. Я думаю, что когда такие игроки, как Азмун, могут изменить игру, это доказывает, что все важны», — цитирует Бауэра «Спорт Бизнес Online».