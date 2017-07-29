Бышовец: переход Дзюбы в «Локомотив» нереален

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец выразил сомнение в реальности перехода форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в «Локомотив» на правах аренды.
«Не знаю, чем этот переход может быть обоснован, это игрок основного состава «Зенита». Это похоже на «утку». А если кто травму получит в питерском клубе? Плюс надо поддерживать конкуренцию. Да и незачем усиливать конкурента… Не думаю, что этот переход реален», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Локомотив» ранее потерял нападающего Ари, который получил травму во время выездного матча 2-го тура Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1) и выбыл примерно на четыре месяца.
Булавин: на месте Дзюбы перешёл бы из «Зенита» в «Локомотив»