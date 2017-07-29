Аллегри: «Ювентус» уже перешёл на приобретение молодых и многообещающих игроков

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о работе клуба на трансферном рынке.
«Клуб уже перешёл на приобретение молодых и многообещающих игроков, таких как Дуглас Коста, Де Шильо и так далее. Мы уже укрепили команду. Мы выиграли шесть скудетто подряд. Понятно, что выиграть седьмой титул кряду будет нелегко.
Конечно, мы хотим, чтобы остальные команды составляли «Ювентусу» конкуренцию, а не просто смотрели, как мы усиливаем состав. Они хотят наступить нам на пятки и добраться до нашего уровня, поэтому «Ювентусу» и нужно было усилить команду. У нас остался месяц, и если появится возможность усилить состав, то в «Ювентусе» ей воспользуются", — цитирует Аллегри Goal.
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