Меркулов: хочу извиниться за ошибку, которая привела к голу «Уфы»

Защитник «Урала» Михаил Меркулов прокомментировал итоги матча с «Уфой» (1:1) в третьем туре РФПЛ.
«В первую очередь хочу извиниться перед всеми за ошибку в первом тайме, которая привела к забитому мячу. У уфимцев по ходу матча не было моментов, которые они создали самостоятельно. Но из-за наших ошибок у них были возможности забить.
В целом мы полностью владели инициативой. Постоянно были подходы, угловые. Давали напряжение у ворот «Уфы». К сожалению, пропустили из-за ошибки. Очень рады, что сумели отыграться в концовке.
Мы знали, что соперник будет хорошо обороняться. Из всех футболистов у них только два человека убегали вперёд, остальные «садились». Такую оборону сложно взламывать через центр. Тренеры говорили, что нужно делать акцент на фланговые подачи, прострелы.
Ничья закономерна? Думаю, нет. Если бы не моя ошибка, мы бы выиграли матч", — цитирует Меркулова сайт «Урала».
Посмотреть гол «Уфы» можно в «Твиттере».