Калитвинцев: после 0:2 «Динамо» создало больше, чем за две предыдущие игры

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от поражения в матче 3-го тура РФПЛ с «Ахматом». Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
«Любой результат справедлив. Они забили, мы не забили. Как результат может быть несправедливым?
Мы не пытались играть первым номером. План на игру был не обороняться, а затянуть их на свою половину поля и использовать оперативное пространство. Получалось, но не было концовки.
Пропустили после двух ошибок, здорово сыграл соперник. После 0:2 мы создали столько моментов, сколько не создали за две игры. Проиграли, понимаем, в чём ошибки, и понимаем, над чем работать. Обидно, что столько сил потрачено, играли организованно, но малейшая расслабленность не позволила увезти отсюда очки», — сказал Калитвинцев в эфире телеканала «Наш футбол».