Кононов: доволен тем, как «Ахмат» дожимал «Динамо», как играл концовку

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями от победы над «Динамо» в матче 3-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Доволен тем, как ребята отнеслись к игре, как дожимали соперника, как играли концовку. Очень хорошо вышли игроки на замену, они помогли нам взвинтить темп и сделать результат. Мы видели, что нам не хватало скорости, поэтому я решил сделать две замены и выпустил сразу и Митришева, и Беришу, усилив тем самым давление на соперника, который начал уставать. Нам нужны были именно эти два игрока, чтобы быстрее действовать, открываться и прессинговать», — сказал Кононов в эфире телеканала «Наш футбол».
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