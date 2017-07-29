Венгер: у Алексиса грипп, он вернётся в расположение «Арсенала» во вторник

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что форвард Алексис Санчес прибудет в расположение команды на пару дней позже из-за проблем со здоровьем. Чилиец, получивший дополнительный отдых после Кубка конфедераций — 2017, должен был начать тренироваться с партнёрами по лондонской команде завтра, 30 июля, но накануне выложил в своём «инстаграме» фотографию, в подписи под которой сообщил, что заболел.
«У Санчеса грипп. Вчера мы обменялись сообщениями, он написал, что вернётся как можно скорее. Мы в контакте с ним и его врачом. Нет никаких проблем, разве что он вернётся не завтра, а во вторник (1 августа. — Прим. „Чемпионата“).
Что касается слухов об интересе к Алексису со стороны других команд, то всё осталось по-прежнему. Он остаётся. Игроки, которые хотят новый контракт, должны уважать действующее соглашение", — цитирует Венгера Metro.
Фотографию с заболевшим Санчесом можно посмотреть в «Твиттере».