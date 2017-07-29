Бернардески: не надо сравнивать меня с Баджо, по отношению к нему это неуважение

Новичок «Ювентуса» Федерико Бернардески рассказал, почему не хочет, чтобы журналисты сравнивали его со знаменитым игроком туринской команды и сборной Италии Роберто Баджо.
«Таких, как Баджо, больше нет. Считаю, что сравнения всегда неуместны. Баджо, вероятно, лучший итальянский футболист в истории, поэтому я думаю, что вам не стоит сравнивать меня с ним. Мне, конечно, это приятно, но по отношению к нему это неуважение», — приводит слова Бернардески интернет-портал Goal.
Ранее Бернардески отказался взять в «Ювентусе» 10-й номер, под которым за команду выступал Баджо.
Бернардески: хочу доказать, что достоин носить в «Ювентусе» 10-й номер