Р. Билялетдинов: не понимаю, зачем Дзюбе переходить из «Зенита» в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о возможной аренде нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».
«Такой переход кажется сомнительным. Не понимаю, зачем это «Зениту» и Артёму Дзюбе. «Локомотиву», конечно, нужен нападающий вместо травмированного Ари. Но так ли нужен этот переход Дзюбе? Игрок должен чувствовать и понимать, что лучше для его карьеры в данный момент. Если Артёма устраивают требования Манчини, то стоит остаться в «Зените». А если футболисту не подходит тренер, то в таком случае игрок начинает искать новую команду.
Если Дзюба считает, что в «Локомотиве» все будет выстлано ковровыми дорожками, то ошибается. Любой игрок должен завоевать место в основном составе, даже если его приглашают в команду. В тактику Сёмина он впишется, квалификация есть, опыт есть, мотивация будет. Но мне с трудом верится в подобный переход», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.