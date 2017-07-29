Защитник «Краснодара» Налдо близок к переходу в «Эспаньол»

Защитник «Краснодара» Налдо может продолжить карьеру в чемпионате Испании. «Эспаньол» близок к приобретению бразильского футболиста, информирует Futbolistos со ссылкой на RadioEstadio de Onda Cero.
Сообщается, что «Краснодар» и «Эспаньол» находятся в продвинутой стадии переговоров по переходу Налдо.
Контракт 28-летнего защитника с «Краснодаром» истекает в 2020 году. Налдо перебрался в российскую команду прошлым летом из лиссабонского «Спортинга». В текущем сезоне он пока не выходил на поле, а в прошлом сезоне провёл 14 матчей в РФПЛ и забил два гола.
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