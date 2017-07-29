Хачериди: что есть Коллина, что его нет — пользы украинскому судейству никакой

Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди оценил работу куратора судейского корпуса Украины Пьерлуиджи Коллины, который, по неофициальной информации, недавно покинул свой пост.
«Не то чтобы я не люблю украинских арбитров, нет. Но вы же их знаете. Посмотрите на них.
Не хочу говорить об арбитрах ничего плохого, но я не знаю, что у нас делает Коллина. Про него можно много наговорить. Пользы никакой — что есть Коллина, что его нет. Наши арбитры как судили, так и судят. Скажите, разве украинские арбитры обслуживают матчи группового этапа Лиги чемпионов или хотя бы Лиги Европы? Тогда, объясните, какая польза от Коллины?» — цитирует Хачериди Matchday со ссылкой на FootballHub.
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