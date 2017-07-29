Гол Дани Алвеса помог «ПСЖ» выиграть у «Монако» в матче за Суперкубок Франции

«ПСЖ» выиграл у «Монако» в матче за Суперкубок Франции. Встреча проходила в Танжере (Марокко) на стадионе «Стад де Танжер» и завершилась со счётом 2:1 в пользу парижан.
На исходе получаса игры Джибриль Сидибе получил передачу от Юри Тилеманса внутри штрафной и красиво перекинул вратаря.
На 51-й минуте новичок парижан Дани Алвес пробил точно в верхний ближний угол ворот с 30 метров, сравняв счёт. В середине второго тайма Адриен Рабио после навеса Дани Алвеса головой отправил мяч в сетку.
«ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции в седьмой раз и уступает по этому показателю только «Лиону» (8). «Монако» становился обладателем трофея четырежды.