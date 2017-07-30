«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч Международного кубка чемпионов. Начало встречи запланировано на 01:05 по московскому времени.
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Дайер, Уинкс, Дембеле, Эриксен, Алли, Кейн.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Компани, Отаменди, Данило, Фернандиньо, Де Брёйне, Сильва, Стерлинг, Жезус.
Ранее в матчах Международного кубка чемпионов «Тоттенхэм» победил «ПСЖ» (4:2) и проиграл «Роме» (2:3). «Манчестер Сити» на турнире уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2) и разгромил «Реал» (4:1).
Аналитики: «МС» — фаворит матча Международного кубка чемпионов с «Тоттенхэмом»